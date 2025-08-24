Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” - Chilevisión

El hombre intentó salvar a una adolescente, quien también fue arrastrada por el caudal mientras participaban de una ceremonia de sanación.

Este domingo, equipos de búsqueda reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de 49 años en el río Pilmaiquén, el cual permanecía desaparecido tras ser arrastrado por el causal al intentar rescatar a una adolescente el pasado martes.

Su cuerpo fue encontrado esta tarde en medio de las labores de búsqueda de la PDI, Carabineros y equipos de rescate de Bomberos de Valdivia, La Unión, Lago Ranco, Río Bueno y Osorno, según consignó Radio Biobío.

Hay que recordar que tanto la joven como el hombre cayeron al río en el contexto de una ceremonia mapuche. El cuerpo de la adolescente fue encontrado el pasado miércoles.

Antecedentes de la ceremonia

El hombre, quien fue identificado como Juan Maripán, se encontraba participando en la ceremonia de sanación donde debían sumergirse en las aguas del río.

Sin embargo, durante el desarrollo de esta, Carabineros detalló que "una menor de 14 años fue arrastrada por las aguas".

En ese momento, la adolescente intentó ser auxiliada por su madre y Juan Maripán, quienes "producto de la fuerza del caudal, también son arrastradas río abajo”, pudiendo la mujer salir por sus propios medios.

Tras la búsqueda del hombre, este domingo se encontró su cuerpo por los equipos de emergencia.