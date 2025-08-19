 Un adolescente y un adulto se encuentran desaparecidos en el río Pilmaiquén tras ceremonia de sanación - Chilevisión
19/08/2025 17:37

Un adolescente y un adulto se encuentran desaparecidos en el río Pilmaiquén tras ceremonia de sanación

Una joven de 15 años que participaba en una ceremonia de sanación con una machi, fue arrastrada por la corriente del río. Dos adultos se lanzaron para rescatarla y solo uno pudo salir por sus propios medios.

Publicado por CHV Noticias

Dos personas se encuentran desaparecidas tras ser arrastradas por la corriente en medio de una ceremonia de sanación en el río Pilmaiquén, comuna de Río Bueno.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a propósito de una presunta desgracia ocurrida en el sector Maihue de la mencionada comuna.

Según los primeros antecedentes, una adolescente de 15 años que participaba en una ceremonia de sanación con una machi fue arrastrada por la corriente del río.

Tras ver lo ocurrido, dos adultos se lanzaron a las aguas con la intención de rescatarla, sin embargo, también fueron arrastrados. 

Una mujer de 48 años logró salir por sus propios medios, pero un hombre de 49 años no ha podido ser encontrado hasta ahora. 

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía de Los Ríos quedó a cargo de la investigación y ordenó a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros relizar las primeras diligencias investigativas en el lugar.

También se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

