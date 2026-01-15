Encuentran a adulto mayor golpeado en su hogar: Es vecino de Julia Chuñil y declaró contra Javier Troncoso - Chilevisión

El hombre de 90 años vinculó al hijo de Julia Chuñil con el crimen que hoy se investiga y estaba en alto grado de desnutrición.

Un adulto mayor de 90 años considerado como "pieza clave" en el caso de la desaparición de Julia Chuñil, fue encontrado golpeado al interior de su hogar en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

El hombre fue trasladado al Hospital de Valdivia, donde actualmente se encuentra recibiendo asistencia médica, dado que también presenta un alto grado de desnutrición.

Los antecedentes del hallazgo

La información fue entregada por Radio BioBio, quienes detallaron que el hallazgo se produjo este miércoles 14 durante unos allanamientos y detenciones de los hijos de Julia Chuñil.

Esta persona que fue agredida, según se detalló en la audiencia de formalización del caso, vive al lado de la casa de Julia Chuñil, donde vivían actualmente dos de sus hijos.

Finalmente, el hombre presenta heridas graves y se le considera una "pieza clave" del caso, dado que entregó una declaración judicial donde vincula a Javier Troncoso, hijo de Chuñil, con el crimen que hoy se investiga.