 Encuentran a adulto mayor golpeado en su hogar: Es vecino de Julia Chuñil y declaró contra Javier Troncoso - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 19:45

Encuentran a adulto mayor golpeado en su hogar: Es vecino de Julia Chuñil y declaró contra Javier Troncoso

El hombre de 90 años vinculó al hijo de Julia Chuñil con el crimen que hoy se investiga y estaba en alto grado de desnutrición.

Un adulto mayor de 90 años considerado como "pieza clave" en el caso de la desaparición de Julia Chuñil, fue encontrado golpeado al interior de su hogar en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

El hombre fue trasladado al Hospital de Valdivia, donde actualmente se encuentra recibiendo asistencia médica, dado que también presenta un alto grado de desnutrición.

Los antecedentes del hallazgo

La información fue entregada por Radio BioBio, quienes detallaron que el hallazgo se produjo este miércoles 14 durante unos allanamientos y detenciones de los hijos de Julia Chuñil.

Esta persona que fue agredida, según se detalló en la audiencia de formalización del caso, vive al lado de la casa de Julia Chuñil, donde vivían actualmente dos de sus hijos.

Finalmente, el hombre presenta heridas graves y se le considera una "pieza clave" del caso, dado que entregó una declaración judicial donde vincula a Javier Troncoso, hijo de Chuñil, con el crimen que hoy se investiga.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026