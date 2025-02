“Fue un regalo de Dios”: Hijo de Sebastián Piñera relató a CHV Noticias el último año del ex mandatario - Chilevisión

Este jueves 6 de febrero, se cumple un año del trágico accidente y muerte del ex presidente Sebastián Piñera, quien falleció luego que el helicóptero que piloteaba cayera al Lago Ranco.

Cristóbal Piñera Morel, el menor de sus cuatro hijos, conversó con CHV Noticias y abordó varios aspectos de la vida de su padre y dos veces presidente de la república.

"Era un papá cariñoso, cercano, lo que más nos dejó es la importancia de la familia y la unidad. Él siempre estuvo muy preocupado de eso, era muy unido con su hermano y estaba pendiente de eso", señaló Cristóbal.

Foto de Piñera comiendo pizza durante estallido social

El psicólogo también recordó el las criticas que recibió el ex mandatario luego de que se viralizara un foto de él comiendo con sus nietos en pleno estallido social, y explicó que "ese día fue un día mi papá trabajó como siempre, hasta como las 10 de la noche. Llegaba a trabajar a las 8 de la mañana y no se iba antes de la 9 de la noche"..

"Para mi papá los nietos eran muy importantes y fue al cumpleaño de su nieto, cuando alguien trabaja así de esa manera, con esa entrega y se saca de contexto una foto, me parece que es lo peor de la política y de la sociedad", detalló.

Fatal accidente en Lago Ranco

Cristóbal Piñera Morel profundizó en los últimos días que pudo compartir con su padre y rol que tuvo en su familia.

"El último año fue el que más tuvimos a mi papá. Tuvimos su cumpleaños, pasamos con él las fiestas, tuvimos las bodas de oro, 50 años de mi papá y mi mamá donde renovaron sus votos e hicimos una fiesta", contó.

"Después tuve la oportunidad de pasar una semana con él en Ranco, donde estuvo con todos los nietos chicos, que era lo que más le gustaba. Lo vivimos a full, sobre todo ese último año, que fue un regalo de Dios para estar con él más que nunca", agregó.

Debate por homenaje de estatua en La Moneda

Este jueves se llevarán a lo largo de todo el país diferentes homenajes con misas en recuerdo al ex presidente, donde gran parte de la familia Piñera-Morel dirá presente en una que se realizará en la misma región de Los Ríos, donde Sebastián Piñera perdió la vida.

En paralelo, hay una iniciativa que fue presentada en el Senado, que ha causado controversia por el proyecto de ley para instalar una estatua en homenaje al ex presidente en la Plaza de la Constitución.

"Nosotros no nos metemos en esa parte, nos quedamos con la grandeza de los senadores que proponen esto. También lo hemos visto en los presidentes de Chile, la grandeza que tuvieron en el funeral, me quedo con eso, si se tiene que hacer un monumento no soy yo quién para decirlo y como familia estamos muy agradecidos del cariño de la gente", puntualizó.