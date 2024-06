El descargo de Daniel Jadue tras quedar en prisión preventiva: “No hay ni un peso en mi bolsillo” - Chilevisión

El alcalde de Recoleta deberá cumplir la máxima medida cautelar tras la formalización por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al fisco.

El 3° Juzgado de Garantía de Recoleta decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde Daniel Jadue, tras ser formalizado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al fisco.

La investigación de la Fiscalía está vinculada a hechos ocurridos en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la compra-venta de insumos para combatir la pandemia de COVID-19.

Según determinó el tribunal, el jefe comunal deberá cumplir la medida en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El descargo de Jadue tras quedar en prisión preventiva

A través de su cuenta de X, Daniel Jadue cuestionó la decisión del tribunal y aseguró que apelarán para rectificar la medida cautelar de prisión preventiva.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar", escribió.

En esa misma línea, el alcalde de Recoleta agregó que "apelaremos a esta medida desproporcionada".