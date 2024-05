Documental de Chilevisión “Operación Chile: Top Secret” es nominado a Premio Gabo 2024 - Chilevisión

La investigación quedó seleccionada entre los 50 títulos que buscan obtener el principal galardón para trabajos periodísticos en lengua española y portuguesa.

Fundación Gabo, institución creada por el escritor Gabriel García Márquez, nominó al documental de Chilevisión "Operación Chile: Top Secret" al Premio Gabo 2024.

Según detalló la organización del certamen, esta selección surge de un proceso en el que los 2.170 trabajos postulados en las cinco categorías del concurso.

En concreto, "Operación Chile: Top Secret" está nominado a la Categoría Imagen y compite con otras obras de países como México, España y Brasil.

Documental de Chilevisión nominado a Premio Gabo 2024

"Operación Chile: Top Secret", estrenado en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, trata sobre la intervención de Estados Unidos en Chile antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Por primera vez en la televisión chilena, el documental expuso archivos desclasificados y la estrategia del país norteamericano para impedir la llegada del presidente Salvador Allende al poder.

El trabajo cuenta con el testimonio exclusivo de Peter Kornbluh, director del proyecto Chile del Archivo de Seguridad Nacional y principal responsable de la desclasificación de los documentos.

Además, presenta entrevistas a protagonistas y testigos de la historia reciente de Chile, como el ex presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Sergio Bitar, el ex embajador Harry Barnes, el exagente Michael Townley y el tío de Rodrigo Rojas, Raúl Leiva, entre otros.