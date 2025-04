Desbordes respalda a delegado Durán y pide a su sector no avanzar con acusación constitucional - Chilevisión

El alcalde de Santiago destacó la gestión del delegado presidencial y señaló que, más allá de los colores políticos, “ha estado conmigo desde el día uno en la calle”.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) manifestó su apoyo a la gestión del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, e hizo un llamado a la oposición a no avanzar con una acusación constitucional en su contra.

Los dichos del jefe comunal se producen en medio de los cuestionamientos a Durán por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental que dejaron dos hinchas fallecidos.

MÁS DE NACIONAL

Desbordes respalda a Durán

El alcalde señaló este sábado: “No comparto esa acusación constitucional. Yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco”.

En esa línea, agregó que “es muy difícil la situación de los estadios y yo creo que el problema está estructural en la ley, que hay que modernizar”.

Desbordes entregó su pleno respaldo al delegado y destacó que, más allá de los colores políticos, “ha estado conmigo desde el día uno en la calle”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por último, la autoridad comunal le envió un mensaje a los parlamentarios de Chile Vamos; “Yo creo que no tiene ningún sentido (la AC) y le pido a mis diputados de mi coalición que no avancen en eso. No vale la pena”.

La respuesta de Durán

Los dichos del alcalde se realizaron en medio de una pauta de prensa en conjunto con el delgado, instancia en que este último aprovechó de agradecer el apoyo.

“Respecto de las expresiones del alcalde Desbordes, quiero ser muy sincero: las agradezco profundamente, porque dan cuenta del esfuerzo que hemos hecho por trabajar colaborativamente”, expresó.

De igual manera, acusó que “no hay mérito jurídico para esta acusación constitucional”.