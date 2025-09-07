 Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma restablecimiento del suministro - Chilevisión
07/09/2025 09:14

Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma restablecimiento del suministro

La empresa informó que cerca de las 7:00 de la mañana del domingo, el servicio fue repuesto en las 6 comunas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo, Aguas Andinas informó de la resposición total del servicio, tras el megacorte de agua que afectó a 6 comunas de la región Metropolitana.

"Andinas informa que a partir de las 07:30 horas de hoy, se encuentra completamente restablecido el servicio de agua potable en las comunas de Conchalí, Independencia, Recoleta, Renca, Santiago y Providencia", indicaron en un comunicado.

De acuerdo a lo informado por la empresa, los trabajos se concentraron en el movimiento de una sección del acueducto El Carmen, una infraestructura ubicada junto al Zoológico Metropolitano.

Dicha estructura permite el abastecimiento de agua potable en la zona norponiente de Santiago.

“Pudimos culminar con éxito las maniobras necesarias para la construcción de la nueva estación del Teleférico. Estas implicaron importantes intervenciones en nuestra red de distribución de agua potable”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas.

En la misma línea, sostuvo que “una vez finalizadas, logramos restablecer completamente el servicio en las comunas que se vieron afectadas por el perímetro del corte, las que desde las 07:30 horas de este domingo cuentan nuevamente con el suministro operando en condiciones normales”.

El corte de agua inició cerca de las 20:00 horas del viernes y se debía extender hasta la mañana del domingo.

