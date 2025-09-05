AHORA | Inicia megacorte de agua en la región Metropolitana: Estas son las comuna afectadas - Chilevisión

La suspensión temporal del suministro se debe a trabajos de infraestructura para la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Este viernes 5 de septiembre comenzó un megacorte de agua de aproximadamente 36 horas en diversas comunas de la Región Metropolitana.

El suministro se restablecerá el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.

La suspensión temporal del suministro se debe a trabajos de infraestructura para la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, incluyendo el traslado de tuberías subterráneas clave para asegurar el avance del proyecto.

Megacorte de agua: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Durante 36 horas, estará sin agua la totalidad de la comuna de Independencia, además de sectores específicos de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte está delimitado por las calles Avenida Dorsal (al norte), Santa Isabel (al sur), Eliodoro Yáñez (oriente) y Capuolicán (poniente).

Corte de agua en Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Corte de agua en Conchalí:

Av. Independencia 3499

Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

Av. Dorsal N°1495

Guanaco con Dorsal

Santa Inés con Barón de Juras Reales

Vivaceta con El Olivo

Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

Corte de agua en Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde Germán Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Corte de agua en Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Corte de agua en Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Corte de agua en Renca: