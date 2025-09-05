AHORA | Inicia megacorte de agua en la región Metropolitana: Estas son las comuna afectadas - Chilevisión

La suspensión temporal del suministro se debe a trabajos de infraestructura para la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.
Este viernes 5 de septiembre comenzó un megacorte de agua de aproximadamente 36 horas en diversas comunas de la Región Metropolitana.
El suministro se restablecerá el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.
La suspensión temporal del suministro se debe a trabajos de infraestructura para la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, incluyendo el traslado de tuberías subterráneas clave para asegurar el avance del proyecto.
Megacorte de agua: ¿Cuáles son las zonas afectadas?
Durante 36 horas, estará sin agua la totalidad de la comuna de Independencia, además de sectores específicos de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
El perímetro general del corte está delimitado por las calles Avenida Dorsal (al norte), Santa Isabel (al sur), Eliodoro Yáñez (oriente) y Capuolicán (poniente).
Corte de agua en Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Corte de agua en Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Corte de agua en Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde Germán Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Corte de agua en Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Corte de agua en Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Corte de agua en Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12