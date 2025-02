Corte de Apelaciones rechaza sobreseimiento de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital - Chilevisión

A través de un comunicado, el Ministerio Público declaró que la medida fue adoptada por unanimidad en una votación de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La mañana de este martes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció que la solicitud de sobreseimiento de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital ha sido rechazada.

A través de un comunicado, el Ministerio Público declaró que la medida fue adoptada por unanimidad en una votación de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

"La Corte de Apelaciones de Santiago acogió lo señalado por la Fiscalía en cuanto a que existen antecedentes suficientes para continuar con el proceso investigativo", dice la misiva.

El recurso había sido presentado por el hermano del acusado, Juan Pablo Hermosilla, quien por aquel entonces argumentó que "no hay delito tributario, no hay delito de cohecho y hay cosas visibles que lo demuestran, y que desde luego no hay lavado de dinero".

Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, fue formalizado en esta causa debido a presuntas irregularidades en la administración del fondo de inversión Parque Capital.

De acuerdo con el Ministerio Público, habría recibido pagos para realizar gestiones en el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, en favor del proyecto Parque Capital en Lampa, del Grupo Patio, empresa de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.