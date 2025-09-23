 Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio - Chilevisión
23/09/2025 11:51

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

Publicado por CHV Noticias

Conmoción causó en la región de La Araucanía la muerte de una menor de 11 años que fue atropellada por un conductor ebrio en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El fatal accidente sucedió en Pucón y fue captado por una cámara de seguridad del lugar, registros en los que se ve al imputado no respetar el paso peatonal por el que cruzaba la niña junto a dos acompañantes.

El sujeto a bordo del vehículo fue formalizado este lunes por el Juzgado de Garantía de Pucón, por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones gravísimas. Fue dejado en prisión preventiva.

Registro del fatal atropello

En el registro del accidente, compartido porla propia Fiscalía, se aprecia a la niña junto a su madre y su tío cruzando la calle por un paso peatonal, cuando un vehículo rojo a gran velocidad embistió contra el hombre y la menor de edad.

Tras el hecho, el hombre fue detenido por carabineros y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre.

De igual manera, al momento de su formalización se reveló que el sujeto mantenía su licencia de conducir suspendida al momento de cometer el delito.

