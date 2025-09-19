Detienen a conductor ebrio que atropelló a niña de 11 años y un adulto en Pucón - Chilevisión

El accidente ocurrió cerca de las 21:30 horas en la zona de Quelhue, cuando el conductor perdió el control del vehículo y atropelló a un adulto y a una niña de 11 años.

La noche de este jueves un conductor en estado de ebriedad atropelló a dos personas en la ciudad de Pucón, región de La Araucanía.

Una de ellas corresponde a una menor de 11 años, quien resultó con lesiones de extrema gravedad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Antecedentes del accidente

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas en el sector de Quelhue, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó a las dos personas, correspondientes a un adulto de sexo masculino y una menor de 11 años.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Pucón, Cristian Poblete, señaló a radio Bio bío que "la (víctima) que se encontraba más complicada, en estado bien grave, era la menor de edad”.

Debido a la gravedad de las lesiones, la niña fue estabilizada en el Hospital de Pucón y luego trasladada de urgencia bajo custodia policial al Hospital Regional de Temuco, donde permanece internada con estado grave.

El adulto, tío de la menor, también presenta lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, y se encuentra en un centro asistencial de la comuna.

El conductor fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, confirmado mediante el examen de alcotest realizado al momento de su aprehensión por Carabineros.

Además, de acuerdo a la información recopilada por radio Bio bío, el individuo cuenta con antecedentes policiales por delitos similares.

Finalmente, fue puesto a disposición de la justicia para su control de detención y posterior formalización.