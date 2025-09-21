 Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón - Chilevisión
21/09/2025 16:23

Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón

El hecho sucedió el viernes en el sector de Quelhue, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó a la menor junto a su tío.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se confirmó la muerte de la niña de 11 años que, junto a su tío, fue atropellada la noche del 18 de septiembre en Pucón, región de La Araucanía.

El conductor que los arrolló habría estado manejando ebrio, momensos en que perdió el control de vehículo.

Actualmente, permanece en prisión preventiva, a la espera de la audiencia de comunicación de cargos programada para este lunes 22 en el Juzgado de Garantía de Villarrica, consignó  radio Bio bío.

Antecedentes del accidente

El accidente ocurrió cerca de las 21:30 horas en la zona de Quelhue, cuando el conductor perdió el control del vehículo y atropelló a un adulto y a una niña de 11 años.

Debido a la gravedad de las lesiones, la niña fue estabilizada en el Hospital de Pucón y luego trasladada de urgencia bajo custodia policial al Hospital Regional de Temuco, donde permaneció internada con estado grave, hasta su fallecimiento.

El adulto, tío de la menor, también presentó lesiones graves, pero se mantiene fuera de riesgo vital.

