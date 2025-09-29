 “Como si fuera un tabú”: Pdte. Boric recuerda internación por salud mental al inaugurar nuevo Cosam - Chilevisión
29/09/2025 13:51

“Como si fuera un tabú”: Pdte. Boric recuerda internación por salud mental al inaugurar nuevo Cosam

El mandatario llegó hasta la comuna de Maipú para participar junto a otras autoridades en la inauguración de un nuevo Centro de Salud Mental, donde abordó los problemas que existen en la materia en nuestro país.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este lunes, el presidente Gabriel Boric asistió a la inauguración del Centro de Salud Mental Comunitario Lo Errázuriz, en la comuna de Maipú

A la ceremonia, concurrieron también la ministra de Salud, Andrea Albagli, el subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. 

En la instancia, el jefe de Estado habló sobre la situación que vive la salud mental en nuestro país, calificándola como un "tabú", y recordó cuando él mismo estuvo internado de forma voluntaria en un instituto psiquiátrico.

Pdte. Boric inaugura Centro de Salud Mental en Maipú 

En la ceremonia de inauguración, el mandatario tuvo palabras para referirse a los problemas que existen en materia de salud mental y la dificultad que existe al hablar de ella en nuestro país. 

"Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar, lo cuenta sin ningún problema. Si alguien incluso tiene un cáncer y tiene que someterse a tratamiento con dolor, con dificultad, pero también lo cuenta", indicó antes de contrastar con lo que ocurre al hablar de salud mental. 

"Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor, como si fuera un tabú", agregó. 

En la misma línea, sostuvo que la creación del nuevo centro demuestra que "la gente que tiene no solo patologías, sino también dolencias, y el hecho de que empecemos a hablar del tema, ya es sanador".

