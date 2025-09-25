“Sin Giorgio no estaría acá”: Pdte. Boric elogió a Jackson en reaparición durante homenaje a Mujica - Chilevisión

El exministro de Desarrollo Social fue el encargado este miércoles de moderar en Nueva York el evento especial Democracia Siempre, dedicado a la memoria del fallecido presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica

En el marco de la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric asistió al evento especial Democracia Siempre, en honor al presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

La instancia contó con distintos paneles en los que participaron autoridades políticas de América Latina, organismos internacionales y sociedad civil. Los presidentes de España, Pedro Sánchez; y de Uruguay, Yamandú Orsi, pronunciaron sentidas palabras hacia el exmandatario.

Una de las postales más llamativas que dejó el encuentro celebrado en Nueva York, Estados Unidos, fue la reaparición del exministro Giorgio Jackson, quien en pocos meses cumplirá dos años radicado en Barcelona, España.

El otrora secretario de Estado que ahora imparte clases en la universidad Barcelona School Management fue el encargado este miércoles de moderar la cita diplomática. Allí dio el pase a Boric, quien entregó un discurso en memoria de Mujica.

“Se me olvidó el nombre del presidente que viene a continuación”, partió diciendo Jackson en medio de risas. “Dejo con ustedes al Presidente de Chile, querido amigo y compañero, Gabriel Boric”, agregó.

“Muchas gracias, Giorgio. Sin Giorgio yo no estaría acá, lo digo muy claramente”, contestó el mandatario: “Y me alegra que él hoy día está acá también, organizando este tipo de actividades, uniéndonos, haciéndonos reflexionar, recordar, pero por sobre todo, actuar”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las reflexiones de Boric en Democracia Siempre

En su alocución, el presidente Boric reconoció que "una de las cosas que nos costó mucho a nosotros como generación, la generación de Giorgio, fue justamente encontrar, o más bien entender, el tronco de la historia y que era importante poder dialogar con quienes nos antecedieron".

"Eso tiene responsabilidades compartidas", añadió. "Una, por cierto, el ímpetu propio de la juventud, pero también muchas veces en los más viejos hay una suerte de desprecio por quienes vienen y por quienes son más jóvenes".

“A nosotros, por lo menos, eso en Chile nos pasó muchísimo y yo trato de recordar eso para no convertirme en aquello, pero también agradeciéndoles a quienes sí tuvieron la disposición de conversar”, reflexionó.

En cuanto a Pepe Mujica, Boric recordó que "tuvo la generosidad de juntarse a conversar conmigo en privado, y me dijo una cuestión que a mí por lo menos me quedó muy grabada, que es importante subir la escalera por los escalones para no desbarrancarse".

"Eso significa que cada uno de estos escalones que ustedes ven en esta escalera, pero piensen esta escalera como la historia, significó algo. Y que yo no puedo llegar desde acá al suelo hasta allá arriba. Tengo que apreciar y valorar esos escalones. Eso para mí es lo que significa Pepe".

Asimismo, relevó que desde el progresismo “creemos en la voluntad humana, creemos en la humanidad, que somos capaces de ponernos de acuerdo para construir un mundo mejor. Ese para mí es el gran legado de Pepe Mujica".