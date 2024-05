El registro que capturó el momento se viralizó rápidamente en redes sociales. En él, se aprecia cómo el artista callejero enfrentó la mujer durante una discusión por el uso del lugar.

Los últimos días ha circulado en redes sociales un video que muestra a un chinchinero siendo expulsado de un paseo peatonal en pleno centro de la ciudad de Antofagasta.

Aunque no hay claridad de cuándo fue grabado, el sitio Antofagasta TV aseguró que su data es de la semana pasada, cuando un testigo decidió tomar registro de lo que estaba ocurriendo.

Según se aprecia en el clip, el artista callejero fue increpado por una vendedora ambulante de nacionalidad extranjera, quien habría estado molesta por su presencia en el lugar.

"Me trata todos los días así, es ordinaria", se oye decir al sujeto al comienzo del video, quien más tarde advirtió que "ella no puede venir a echar a alguien que también viene a trabajar, porque a ella no le he hecho eso".

Luego expresó que "ella tiene que respetar para que la respetan", para luego retirarse mientras la comerciante lo seguía increpando a vista y paciencia de los transeúntes.

Tras alcanzar miles de reproducciones en plataformas como X, los internautas mostraron su descontento por el incidente y mostraron su apoyo al afectado.

Mira el registro a continuación: