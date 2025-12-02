Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido por atacar auto argentino en Punta Arenas - Chilevisión

El sujeto circulaba por la carretera sin prendas de vestir y alertó a los automovilistas que circulaban por el lugar saltando y colgándose de los vehículos e incluso llegando a romper un parabrisas.

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la ruta internacional CH-255, que conecta a Punta Arenas con la frontera de Argentina, luego de que automovilistas reportaran a un hombre desnudo causando problemas en la vía.

Según denunciaron los testigos, un sujeto de aproximadamente 50 años de edad fue captado en aparente estado de ebriedad caminando por la carretera y alterando el tránsito de la carretera.

Los conductores que circulaban por la zona fueron los primeros en reportar la situación, tras verse obligados a realizar arriesgadas maniobras para eludir al hombre, según consignó el sitio Infobae.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De acuerdo a los registros en redes sociales de automovilistas que circulaban por la ruta que conecta a Río Gallegos y Ushuaia, el chileno fue captado saltando sobre el capó de un vehículo y en otros aparece intentando colgarse de la puerta de un camión en movimiento.

Incluso habría lanzado una piedra a un auto argentino, causando daños en el parabrisas.

Sujeto quedó detenido

Tras los reportes de personal que circulaban en la vía, personal de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond logró dar con su paradero en la ruta.

El sujeto fue detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales y fue derivado a Punta Arenas para constatar lesiones.