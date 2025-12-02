 Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido por atacar auto argentino en Punta Arenas - Chilevisión
Minuto a minuto
Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido por atacar auto argentino en Punta Arenas Incidentes en desalojo de toma en Lo Barnechea: Ataques a carabineros y vaciaron piscinas forestales Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 11:10

Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido por atacar auto argentino en Punta Arenas

El sujeto circulaba por la carretera sin prendas de vestir y alertó a los automovilistas que circulaban por el lugar saltando y colgándose de los vehículos e incluso llegando a romper un parabrisas.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la ruta internacional CH-255, que conecta a Punta Arenas con la frontera de Argentina, luego de que automovilistas reportaran a un hombre desnudo causando problemas en la vía. 

Según denunciaron los testigos, un sujeto de aproximadamente 50 años de edad fue captado en aparente estado de ebriedad caminando por la carretera y alterando el tránsito de la carretera. 

Los conductores que circulaban por la zona fueron los primeros en reportar la situación, tras verse obligados a realizar arriesgadas maniobras para eludir al hombre, según consignó el sitio Infobae

De acuerdo a los registros en redes sociales de automovilistas que circulaban por la ruta que conecta a Río Gallegos y Ushuaia, el chileno fue captado saltando sobre el capó de un vehículo y en otros aparece intentando colgarse de la puerta de un camión en movimiento.

Incluso habría lanzado una piedra a un auto argentino, causando daños en el parabrisas.

Sujeto quedó detenido

Tras los reportes de personal que circulaban en la vía, personal de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond logró dar con su paradero en la ruta.

El sujeto fue detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales y fue derivado a Punta Arenas para constatar lesiones. 

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025