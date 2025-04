Checho Hirane asegura que Matthei le propuso competir en primarias: “No quería ir sola con Carter” - Chilevisión

El comunicador explicó por qué rechazó la supuesta oferta de la candidata presidencial. "Al ir a una primaria quemo todos mis barcos", aseguró.

Sergio "Checho" Hirane aseguró este lunes que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, le habría propuesto competir con ella en una primaria del sector. Sin embargo, terminó por rechazar la oferta.

“Es verdad, yo no puedo mentir públicamente”, afirmó el comunicador durante su programa en Radio Agricultura, instante en que también participaba la diputada Pamela Jiles.

Según el ex humorista, Matthei "al principio, no quería tener una primaria sola con Carter y obviamente, a pesar de lo que tú puedas pensar, la necesidad de primarias era un hecho de la causa porque van a estar los otros en primarias hablando de política y la centroderecha va a estar muda porque no tiene primarias”.

Asimismo, Hirane explicó por qué rechazó la supuesta propuesta de la ex alcaldesa de Providencia: “Yo al ir a una primaria quemo todos mis barcos; ya no puedo volver a la radio, no puedo volver a mi actividad porque eso queda muerto. Una primaria que obviamente iba a perder, ¿cuál era la ventaja para mí de ir a una primaria?”.

Chile Vamos no tendrá primarias

A través de un comunicado, Chile Vamos explicó por qué decidieron ir a directamente a primera vuelta con Evelyn Matthei.

"Durante meses hicimos llamados a realizar una gran primaria de las fuerzas del Rechazo, una invitación. No hubo voluntad por parte de Republicanos y de Nacional Libertario para competir unidos en primera vuelta y en la elección parlamentaria. La unidad simplemente no fue posible", indicaron.

En ese sentido, sostuvieron que "se ha perdido la oportunidad de vencer unidos a una izquierda dividida" y que su objetivo será "dar paso a un nuevo gobierno mayoritario, capaz de impulsar las transformaciones que Chile exige con fuerza".

La coalición precisó que Matthei "es la única que cuenta con el apoyo transversal de un amplio sector de la sociedad chilena. Ella es quien mejor representa, por trayectoria, equipos y capacidad, los anhelos de una gran mayoría de chilenos".