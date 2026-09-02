Caso Loncoche: mantienen cautelar a menor acusada de encargar el crimen de su madre

El Juzgado de Garantía de Loncoche decidió mantener la internación provisoria de la joven de 17 años acusada de contratar a un sicario para asesinar a su madre.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Loncoche decidió mantener la internación provisoria para la joven de 17 años imputada por contratar a un sicario para darle muerte a su madre.

Este brutal caso ocurrió en junio pasado. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la menor habría contratado a un sicario para cometer el homicidio, tras acordar el pago de 30 mil pesos.

Tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y el defensor de la imputada, se determinó mantener la medida cautelar por considerar que la libertad de la joven constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cabe señalar que, aparte de la menor, la Brigada de Homicidios de la PDI también detuvo al pololo de esta y a un compañero de curso, a quien se le acusa de cometer el crimen.





Brutal crimen en Loncoche

Los menores fueron detenidos por el asesinato de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, mujer de 53 años que fue encontrada sin vida en su hogar con más de 80 heridas provocadas por un arma cortopunzante y diversas fracturas.