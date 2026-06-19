Ella misma llamó a Carabineros: Revelan testimonio de la hija de la víctima en crimen de Loncoche

Los tres imputados, todos menores de edad, incluyendo la hija de la víctima, serán formalizados este viernes.

Este viernes se realiza la formalización de los tres menores imputados por el crimen de Ingrid del Carmen Barrera Rantul.

La mujer de 53 años fue encontrada sin vida en su hogar de la comuna de Loncoche, región de La Araucanía, donde presentaba más de 80 heridas provocadas por un arma cortopunzante y diversas fracturas.

Los tres detenidos corresponden a jóvenes de 17 años, donde una de ellas es la propia hija de la víctima. También están imputados el pololo de la joven y un compañero de curso de este, quien habría sido el que dio muerte a la mujer.





Informan que propia hija llamó a Carabineros

De acuerdo a lo publicado por el Austral de Temuco, la adolescente y su pololo fueron los que dieron aviso a Carabineros de la situación luego de encontrar manchas de sangre en el domicilio.

Ahí, y de acuerdo a lo declarado por la joven, ella y su pololo llegaron a la vivienda con la intención de retirar material de estudio y que, al percatarse de la presencia de restos biológicos, optaron por permanecer en el exterior.

Tras la llegada de funcionarios policiales al lugar, se descubrió el cadáver de la mujer en el baño del primer piso.