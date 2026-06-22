Crimen por encargo en Loncoche: Joven sicario ya habría participado en otro homicidio

En internación provisoria en el centro de menores de CholChol, región de La Araucanía, se encuentran los tres imputados.

En internación provisoria en el centro de menores de CholChol, región de La Araucanía, se encuentran los tres menores imputados por el crimen de Ingrid del Carmen Barrera Rantul.

Cabe señalar que la mujer de 53 años fue encontrada sin vida en su hogar de la comuna de Loncoche, donde presentaba más de 80 heridas provocadas por un arma cortopunzante y diversas fracturas.

Tras la audiencia respectiva, se formalizó a la hija de la víctima por el delito de parricidio, mientras que a los otros dos detenidos por homicidio calificado.





Joven sicario ya habría participado en hechos similares

Durante la formalización, uno de los adolescentes detenidos afirmó que la persona contratada como sicario para asesinar a la víctima le había comentado que ya había hecho algo similar antes.

Esta declaración fue confirmada por la fiscal de Loncoche, Ghislaime Durán, quien indicó que era un antecedente que forma parte de la investigación.