Caso licencias: Cuñada de presidente Gabriel Boric renunció a su cargo en la Subsecretaría General de Gobierno - Chilevisión

La periodista habría salido dos veces del país en el año 2023 tras extender su licencia de postnatal.

Este lunes por la noche se conoció la renuncia a Subsecretaría General de Gobierno de Fiona Bonati, cuñada del presidente Gabriel Boric.

La renuncia de Bonati, esposa de Simón Boric, hermano del mandatario, se da en medio del escándalo por los viajes de funcionarios públicos al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

La periodista, que se desempeñaba en la Subsecretaría General de Gobierno, habría salido dos veces del país en el año 2023 tras extender su licencia de postnatal.

"Conforme a lo instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, se dio inicio a un sumario administrativo desde la Subsecretaría de Gobierno, el que se encuentra en su fase investigativa. Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la Segegob a partir del 29 de mayo", se informó desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Ley indica que se puede salir del país con pre y post natal

La circular N° 3863 indica que se puede salir del país con pre y post natal, ya que no se trata de una enfermedad, sino que de un descanso en la maternidad. En caso de Fiona Bonati, habría sido una extensión de licencia después de un postnatal.

"No corresponde aplicar la causal de incumplimiento de reposo respecto de las licencias médicas de pre y post natal, por tratarse de un descanso derivado del embarazo, y no de una enfermedad. Ello implica que, tratándose de estas licencias médicas, se permite el desplazamiento, por lo que no pueden ser rechazadas si la persona no se encuentra en el domicilio o si viaja dentro o fuera del territorio nacional".

"Cabe señalar que lo anterior no resulta aplicable a las licencias médicas tipo 4, otorgadas por enfermedad grave de niño menor de un año, y tipo 7, emitidas por patologías del embarazo, a las que se aplican las reglas generales de incumplimiento de reposo del señalado D.S. N°3.".