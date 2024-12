Carolina Tohá por eventual candidatura presidencial: “Habrá un momento en que tendré que decidir” - Chilevisión

En exclusiva en Contigo en la Mañana, la ministra del Interior se refirió a una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, habló sobre una eventual candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

En una entrevista exclusiva con Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez le consultó "después de todo esto que ha pasado, ¿tiene ganas, fuerzas o ánimo de ser candidata presidencial si se lo piden?".

Ante esto, la secretaria de Estado declaró que "habrá que tomar decisiones en algún minuto... No queda nada, pero todo día es un año en esta pega". De igual manera, reconoció "no está decidido y no estoy concentrada en eso ahora".

Eventual candidatura presidencial de Carolina Tohá

La titular de Interior indicó que "en la pega que yo estoy haciendo, todos los días me toca estar en cosas muy peludas. Todos los días me toca hablar con la oposición y buscar acuerdos, todos los días me toca enfrentar crisis tremendas".

"No puedo estar en eso y al mismo tiempo haciendo cálculos de una campaña presidencial, no los he hecho y sé que va a haber un momento en que tendré que decidir", confesó la autoridad.

En la misma línea, Tohá sostuvo que el oficialismo "va a tener que hacer un proceso para seleccionar a un candidato, no va a haber una candidatura obvia y ese proceso puede ser algo muy virtuoso".

Mira las declaraciones acá: