Bomberos expulsó a voluntario acusado de provocar incendio forestal en Pocochay - Chilevisión

09/12/2025 07:32

Bomberos expulsó a voluntario acusado de provocar incendio forestal en Pocochay

Tras la separación inmediata del sujeto de sus funciones, la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público y manifestó su voluntad de colaborar en todas las etapas del proceso.

Publicado por CHV Noticias

El Cuerpo de Bomberos de La Cruz confirmó este lunes que el incendio forestal ocurrido el fin de semana en el sector El Naranjal, en Pocochay, región de Valparaíso, fue provocado de manera intencional y el responsable sería uno de sus voluntarios.

Las primeras diligencias apuntan a un integrante activo de la propia institución como posible autor del siniestro. La situación fue revelada a través de un comunicado público firmado por el superintendente de Bomberos.

"Con profunda preocupación y sentido de responsabilidad, comunicamos que el incendio forestal fue originado de manera intencional. Tras las primeras diligencias, se determinó que la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución”, inicia el escrito.

Luego, subrayaron que "estos hechos no representan, bajo ninguna circunstancia, los valores, principios y normas que rigen al Cuerpo de Bomberos de La Cruz”. Posteriormente, informaron que la persona en cuestión fue separada al instante de sus labores.

"Hemos adoptado todas las medidas administrativas correspondientes, incluyendo la separación inmediata del voluntario involucrado, y se realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público quedando a entera disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento", afirmaron desde Bomberos.

Cerraron con un mensaje a los habitantes de La Cruz: “Este lamentable suceso no refleja el actuar ni el espíritu del resto de nuestros voluntarios, quienes día a día entregan su tiempo, esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad de La Cruz”.

