“Aún no me la creo”: La despedida de amiga de joven fallecida en violento choque en Santiago - Chilevisión

Millaray Rojas iba junto a dos amigas de regreso de un concierto de reggaetón en el Teatro Caupolicán, cuando el vehículo en el que se transportaban se estrelló

Un sentido mensaje de despedida fue compartido en redes sociales por una de las amigas de Millaray Rojas, una de las tres jóvenes fallecidas la noche del domingo en un violento choque ocurrido en la comuna de Santiago.

La joven de 26 años iba junto a otras dos amigas: Esmeralda Reyes (26) y María José Mayanes (37) en un vehículo que se estrelló a gran velocidad en la Avenida 10 de Julio.

Según detallaron familiares, las tres mujeres tenían una cercana relación y antes del accidente habían asistido al concierto del cantante chileno de reggaetón, Bayron Fire.

MÁS DE CASOS POLICIALES

La despedida de la amiga de Millaray

Tras conocerse la noticia, una de las amigas de Millaray Rojas lamentó en su perfil de Facebook el fallecimiento de la joven.

“Amiga aún no me la creo, veo tus mensajes, tus audios. La semana pasada hablamos que nos íbamos a juntar en Santiago y me llega esta triste noticia”, partió el relato.

“Vuela alto mi pestañita hermosa, fuiste una amistad de verdad, estuviste en mis peores momentos. Ambas nos apoyamos”, continúa.

“Siempre vivirás en mi corazón, solo se fue lo físico, fuiste un ser humano maravilloso, humilde, de piel, tantas risas juntas (...) Te amo amiga mía, me quedo con todo los momentos vividos juntas”, se despidió la joven.