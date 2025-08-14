 Asistieron 150 personas: Así fue el funeral de “riesgo” de la “Barbie-narco chilena” - Chilevisión
14/08/2025 16:11

Asistieron 150 personas: Así fue el funeral de “riesgo” de la “Barbie-narco chilena”

La mujer y sus dos hijos fallecieron de forma trágica tras un choque en Frutillar y el gobierno calificó el funeral como de "riesgo", por lo que su familia tenía 24 horas para realizar la ceremonia fúnebre.

Este jueves 14 de agosto y en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos, se realizó el funeral de Karen Soto, más conocida como la "Barbie-narco chilena".

Cabe señalar que la mujer y sus dos hijos fallecieron de forma trágica tras un choque en Frutillar y el gobierno calificó el funeral como de "riesgo", por lo que su familia tenía 24 horas para realizar la ceremonia fúnebre. 

Por este motivo, el cuerpo de Karen Soto fue trasladado directamente desde el Servicio Médico Legal de Puerto Montt hasta el cementerio de Los Lagos.

De hecho, por cerca de dos horas Carabineros escoltó la carroza fúnebre y donde en las afueras del cementerio hubo un importante despliegue de Carabineros de la zona, apoyados por personal de Control de Orden Público y el GOPE, junto a los carros lanzaguas y lanza gases, informó radio Bío Bío. 

Este jueves se realizó funeral de "Barbie-narco chilena"

Alrededor de 150 personas participaron en la ceremonia fúnebre, según manifestó el mayor Felipe Soto, de la Segunda Comisaría de Los Lagos. 

Por último, el oficial indicó que se realizaron algunos controles a personas, donde además se fiscalizaron vehículos, sin que se registre alguna infracción.

