Apuntó a Fiscalía: Joaquín Lavín acusa un “ensañamiento judicial” en contra de su hijo y Cathy Barriga

“Por ahora solo me queda como papá, suegro y abuelo, seguir apoyando para que la verdad triunfe algún día”, expresó el exalcalde.

Joaquín Lavín Infante acusó un “enseñamiento judicial” en contra de su familia, por los procesos judiciales que atraviesan el exdiputado Joaquín Lavín León y la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Mediante una carta al director publicada en el diario El Mercurio este lunes, el exjefe comunal de Las Condes realizó sus descargos.

Joaquín Lavín Infante acusa “ensañamiento judicial”

Lavín Infante manifestó que “el cariño que hemos recibido nos ha permitido resistir este verdadero ensañamiento y el intento sistemático de la Fiscalía por involucrar a más integrantes de mi familia”.

El exalcalde enumeró tres “situaciones judiciales” e indicó que la semana pasada, “la Corte Suprema rechazó por 5 a 0 un recurso de amparo en favor de mi hijo Joaquín“.

Lavín León permanece en prisión preventiva, mientras se le investiga por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Además, a lo anterior el economista sumó el caso de Cathy Barriga, que enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

“Se estableció el 7 de octubre para el inicio de la Audiencia de Preparación del Juicio Oral contra mi nuera”, añadió.





Además, se refirió a la “demanda civil presentada por la Municipalidad de Maipú, para intentar cobrar 32 mil millones de pesos de un supuesto déficit que habría dejado como alcaldesa“, la cual fue acogida.

“Quiero reiterar que eso nunca existió y está mal calculado obviamente, tanto así que la propia Contraloría cambió el instructivo para calcularlo correctamente”, defendió.

En esa misma línea, Lavín planteó: “¿Por qué la Fiscalía no se hace cargo de este hecho? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado pide 37 años de cárcel en vez de solicitar el cálculo real?“.

“De más está decir que la teoría de que, un eventual déficit de un organismo público podría constituir un fraude al fisco, solo lo ha aplicado la Fiscalía en el caso de Cathy“, añadió.

De esta manera, apuntó en contra de otras autoridades: “Si esto fuera así, ¿Cuántos alcaldes, gerentes, directores de empresas públicas y ministros, deberían responder ante la justicia por esta situación? Pero no hemos visto a ninguno”.