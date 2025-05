Apareció en vivo: Caso de joven desaparecida dio vuelco total en plena entrevista de Contigo en la Mañana - Chilevisión

Verónica Araya, joven de 18 años, fue reportada como desaparecida tras perderle el rastro el pasado sábado en San Bernardo. Sin embargo, el caso tuvo un vuelco total esta mañana.

Verónica Araya, joven de 18 años, fue reportada como desaparecida tras perderle el rastro el pasado sábado en San Bernardo. Sin embargo, el caso tuvo un vuelco total durante el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión.

La adolescente salió la tarde del sábado 26 de abril a realizar unas compras y desde de eso no volvió a la casa. Según sus familiares, incluso se habría salido de dos grupos de WhatsApp que tenía con amigas, lo que encendió aún más las alarmas.

No obstante, en medio de la entrevista, los padres de Verónica recibieron un llamado de Carabineros informando que la joven ya apareció.

Vuelco en caso de joven desaparecida

La madre detalló que, de acuerdo a la información de un funcionario policial, la joven se acercó a una unidad "de manera voluntaria, que no tiene lesiones y manifiesta que se fue por voluntad propia, que no quiere vernos ni acercarse a nosotros".

"Insistentemente, le pregunto al carabinero por qué y dónde está, me dice que ella al ser mayor de edad y no me puede entregar esa información (...) Le pregunté si había llegado sola o acompañada y me dijo que eso no me lo podía decir", agregó.

Los padres afirmaron que, si bien esta nueva información los dejó más tranquilos, reconocieron que quedaron "en blanco" con la decisión que tomó su hija.

"Necesito verte, hija. Quiero saber dónde estás, con quién estás. Quiero conversar contigo, nos dejas igual con la incertidumbre", dijo el papá de Verónica, quien aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a la joven.

"Mi hija no es así, ella está siendo manipulada. El día sábado no manifestó ninguna intención de querer irse de la casa o abandonarnos, estoy seguro de que alguien la manipuló y se la llevó", agregó el padre.

