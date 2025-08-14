 Allanan casa en población de La Pintana donde habría estado secuestrado empresario - Chilevisión
14/08/2025 17:57

Allanan casa en población de La Pintana donde habría estado secuestrado empresario

Cabe señalar que la víctima fue raptada la semana pasada cuando hacía ingreso a su lugar de trabajo ubicado en la zona norte de la capital. 

Este jueves, personal policial llegó hasta la población El Castillo en la comuna de La Pintana donde se realiza el allanamiento de un domicilio, ya que ahí habría estado el empresario secuestrado en Quilicura. 

Por este delito fueron detenidos seis sujetos extranjeros, donde tras ser formalizados tres quedaron en prisión preventiva, dos en internación provisoria y otro con arresto domiciliario nocturno. 

