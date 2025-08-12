Van seis detenidos: Capturan a dos nuevos sospechosos por secuestro de empresario en Quilicura - Chilevisión

Los ahora seis presuntos involucrados pasarán a control de detención durante la jornada del miércoles.

Este martes, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía confirmó la detención de dos nuevos implicados en el secuestro de un empresario ocurrido el pasado jueves en Quilicura.

Se trata del empresario Rodrigo Cantergiani (63), quien fue abordado por un grupo de desconocidos en la entrada de su trabajo y mantenido en cautiverio por varias horas, hasta ser encontrado en la vía pública en Puente Alto.

Estos dos detenidos de nacionalidad extranjera se suman a otros cuatro sujetos que ya habían sido capturados por su presunta vinculación al caso.

Nuevos detenidos por secuestro

Según señaló el fiscal ECOH, Jorge Carmona, el Ministerio Público “obtuvo la detención de dos sujetos de nacionalidad venezolana que habrían tenido participación en el secuestro de un empresario en la Comunidad de Quilicura la semana pasada”.

“Estos pasarán a audiencia de formalización para el día de mañana en conjunto con los cuatro detenidos en el segundo juzgado de garantía de Santiago”, precisó.







