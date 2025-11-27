Alcalde de Alto Hospicio es detenido tras denuncia de abuso sexual - Chilevisión

La denunciante se presentó en un centro asistencial y se constató el hecho, el cual habría ocurrido en inmediaciones de la municipalidad.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, fue detenido este jueves tras ser denunciado por el delito de abuso sexual por lo que fue llevado hasta la Tercera Comisaría de esa comuna para prestar declaración.

Una mujer presentó la denuncia en un centro asistencial y se constató el hecho, el cual habría ocurrido en inmediaciones de la municipalidad, informó radio Bío Bío.

Se indicó que la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la denuncia por agresión sexual hacia el imputado y agregó que el Ministerio Público está realizando todas las diligencias necesarias a fin de verificar la existencia del delito y determinar la eventual responsabilidad del alcalde.

Steinert también agregó que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional se constituyó en el centro asistencial donde la denunciante está siendo atendida para poder brindarle apoyo y orientación.

Por último, se comunicó que las diligencias investigativas se encuentran en desarrollo y bajo reserva, mientras el alcalde Ferreira está en calidad de detenido.