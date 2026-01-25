ACTUALIZACIÓN | Aumentan a 29 mil los clientes sin luz en la RM: Estas son las comunas afectadas - Chilevisión

La información confirmada durante la tarde de este domingo por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indica que son trece las comunas de la Región Metropolitana que presentan fallas en el servicio.

Durante la mañana de este domingo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que actualmente hay 29.392 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Esto en medio de las precipitaciones que se han hecho presentes en Santiago durante la jornada.

De acuerdo al organismo, son 18 las comunas que presentan fallas en el servicio.

Reportan corte de luz en 18 comunas de la RM este domingo

Unas de las comunas más afectadas son Puente Alto, con más de 7.500 clientes sin suministro eléctrico, y Ñuñoa, con más de 5.000, mientras que en La Florida y Peñalolén se reportaron más de 2.000.

Asimismo, la SEC informó que el resto de las comunas que están presentando fallas son:

Pirque

San Bernardo

Estación Central

Maipú

Colina

Macul

Renca

Santiago

Las Condes

Tiltil

Padre Hurtado

La Granja

Colina

Buin

Independencia

San Ramón

En desarrollo...