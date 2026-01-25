El primero de este año: 83 ciudadanos extranjeros fueron deportados en vuelo de expulsión - Chilevisión

Las personas deportadas fueron trasladadas a sus países de origen, Colombia y Bolivia.

Este domingo se llevó a cabo el primer vuelo de expulsión de 2026 y con ello, 83 ciudadanos extranjeros fueron deportados desde Chile a sus países de origen: Colombia y Bolivia.

La PDI informó que a la fecha se han realizado 4.421 expulsiones, 2.090 de ellas son administrativas y 2.331 son por causas judiciales, tras haber sido condenados por distintos delitos.

Los detalles del vuelo de las deportaciones

"En conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones, materializaron la expulsión de 83 extranjeros, 52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos", señaló la prefecto Polly Ureta, jefa de la prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana.

En esa misma línea, detallaron que 56 personas fueron expulsadas por razones administrativas por delitos como "tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas, incumplir la normativa, como ingreso por paso no habilitado".

Las otras 27 personas fueron expulsadas por causas judiciales, tras ser condenadas por delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas, porte ilegal de armas, entre otros.

"La regularidad con que estas medidas se han ejecutado, refleja una clara priorización del gobierno por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y de fortalecer la seguridad del país", sentenció finalmente el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.