 El primero de este año: 83 ciudadanos extranjeros fueron deportados en vuelo de expulsión - Chilevisión
Minuto a minuto
Carabineros detiene a la exministra Ángela Vivanco: será formalizada por cohecho este lunes ACTUALIZACIÓN | Aumentan a 29 mil los clientes sin luz en la RM: Estas son las comunas afectadas Clonó 26 mil tarjetas de crédito: así operaba el chileno que robaba y vendía claves bancarias por internet Por colapsos y tacos en puntos de acceso: Piden toque de queda diurno en zonas afectadas del Biobío “Sentía que me quemaba con una bebé en brazos”: El testimonio de bombero que rescató a mellizas en incendio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/01/2026 14:23

El primero de este año: 83 ciudadanos extranjeros fueron deportados en vuelo de expulsión

Las personas deportadas fueron trasladadas a sus países de origen, Colombia y Bolivia.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se llevó a cabo el primer vuelo de expulsión de 2026 y con ello, 83 ciudadanos extranjeros fueron deportados desde Chile a sus países de origen: Colombia y Bolivia.

La PDI informó que a la fecha se han realizado 4.421 expulsiones, 2.090 de ellas son administrativas y 2.331 son por causas judiciales, tras haber sido condenados por distintos delitos.

Los detalles del vuelo de las deportaciones

"En conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones, materializaron la expulsión de 83 extranjeros, 52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos", señaló la prefecto Polly Ureta, jefa de la prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana.

En esa misma línea, detallaron que 56 personas fueron expulsadas por razones administrativas por delitos como "tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas, incumplir la normativa, como ingreso por paso no habilitado".

Las otras 27 personas fueron expulsadas por causas judiciales, tras ser condenadas por delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas, porte ilegal de armas, entre otros.

"La regularidad con que estas medidas se han ejecutado, refleja una clara priorización del gobierno por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y de fortalecer la seguridad del país", sentenció finalmente el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

¿Dio vuelta la página?: Álvaro Ballero reaparece con quien sería su nueva pareja

De forma inesperada, el exchico reality compartió fotografías con quien sería su nueva conquista en medio de un matrimonio.

25/01/2026

Video | Registran violenta pelea entre hinchas de Colo Colo y U. de Chile en Lirquén

En plena subida al lugar de la catástrofe, un grupo de sujetos se bajó de sus vehículos para pelear por motivos que se desconocen.

25/01/2026

Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder”

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

25/01/2026

Enfermero de 37 años: Identifican a hombre asesinado a tiros por el ICE en Minnesota

Mientras que la Defensa Nacional asegura que la víctima portaba un arma, los videos compartidos en redes sociales solo muestran la golpiza y posterior baleo del ICE, por lo que los hechos se están investigando.

25/01/2026