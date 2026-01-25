“Amor de mi vida...”: Percy Marín reaparece en redes sociales tras separación con Camila Flores - Chilevisión

El ex Core acusó a la senadora electa de malos tratos, humillaciones y “abuso de poder” tras comunicar el quiebre de su matrimonio.

Este domingo, el ex Consejero Regional (CORE), Percy Marín, reapareció en redes sociales tras haber anunciado el quiebre de su matrimonio con la senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores.

Durante las últimas horas, Marín habló sobre su proceso de separación y acusó ser "víctima de maltratos, humillaciones y un evidente uso de poder".

¿Qué publicó Percy Marín?

Durante las últimas horas, Marín utilizó su cuenta de Instagram y compartió un video donde aparece con su hija cuando era una bebé: "Cuanto te extraño, amor de mi vida", escribió.

Y es que el ex CORE junto con acusar haber sido expulsado de su vivienda con personal policial, también afirmó que Flores lo ha mantenerlo "alejado" de su hija por más de 40 días.

Respuesta de Camila Flores ante acusaciones

A través de una declaración, Flores desmintió los hechos y aseguró que "la violencia a la que se alude es una situación en la que fui yo la víctima". Además catalogó los dichos de su expareja como una "calumnia grave".

"No puedo dejar de destacar, con particular emoción, el apoyo y el amor incondicional de mi amada esposa y de mi pequeña hija. Ellas son el centro de mi vida, la fuente de mi mayor alegría y el sostén que da verdadero sentido a cada paso que doy", había expresado Percy Marín en septiembre de 2025, para su cumpleaños.

En esa oportunidad, Flores expresó: "Camilita y yo estamos muy felices de tenerte y esperamos que Diocito nos siga dando años para celebrar y ser felices juntos (...) Serás un gran diputado, así como eres un excelente papá y marido".

Desde ese entonces, las publicaciones familiares cesaron por completo en las cuentas de Instagram de ambos y se limitaron a compartir registros sobre actos políticos a los que asistían juntos.

