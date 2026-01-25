Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder” - Chilevisión

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

A dos semanas de que se confirmara el quiebre del matrimonio entre la senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores, y el exconsejero regional, Percy Marín, este rompió el silencio sobre la separacuón.

A través de un comunicado, el ex Core se nombra a sí mismo como un víctima dentro de su hogar, acusando que la diputada utilizó su cargo para echarlo de su casa con la presencia de escoltas de Carabineros.

Crudo testimonio de Percy Marín contra Camila Flores

De acuerdo con el testimonio de Marín, al cual tuvo acceso ADN, el excore fue "víctima de maltratos, humillaciones y un evidente uso de poder".

Sobre esto último es que asegura haber sido expulsado de su vivienda el pasado 15 de diciembre con personal policial presente. Asimismo, reveló que Flores lo mantuvo "alejado" de su hija por más de 40 días.

Por estos tratos es que Marín calificó de "paradójica" la denuncia que había en su contra por violencia psicológica, añadiendo que esta solo se efectuó para justificar la expulsión de la vivienda que compartían.

Versión de Camila Flores

Desde el equipo de la futura senadora, tildaron de "falsos" los dichos del exesposo y aseguraron que son una "calumnia grave".

"La violencia a la que se alude es una situación en la que fui yo la víctima (...) la verdad se va a conocer", declararon finalmente, negándose a volver a hablar del tema por el bien de su hija.