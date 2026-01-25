 Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Valparaíso: Cuatro personas murieron tras incendio de viviendas en Cerro Los Placeres “Amor de mi vida...”: Percy Marín reaparece en redes sociales tras separación con Camila Flores “Unidos por Ñuble y Biobío”: Estos son los 5 animadores de la cruzada solidaria de hoy domingo "Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/01/2026 07:06

Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder”

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

Publicado por Josefina Vera

A dos semanas de que se confirmara el quiebre del matrimonio entre la senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores, y el exconsejero regional, Percy Marín, este rompió el silencio sobre la separacuón. 

A través de un comunicado, el ex Core se nombra a sí mismo como un víctima dentro de su hogar, acusando que la diputada utilizó su cargo para echarlo de su casa con la presencia de escoltas de Carabineros.

Crudo testimonio de Percy Marín contra Camila Flores

De acuerdo con el testimonio de Marín, al cual tuvo acceso ADN, el excore fue "víctima de maltratos, humillaciones y un evidente uso de poder".

Sobre esto último es que asegura haber sido expulsado de su vivienda el pasado 15 de diciembre con personal policial presente. Asimismo, reveló que Flores lo mantuvo "alejado" de su hija por más de 40 días.

Por estos tratos es que Marín calificó de "paradójica" la denuncia que había en su contra por violencia psicológica, añadiendo que esta solo se efectuó para justificar la expulsión de la vivienda que compartían.

Versión de Camila Flores

Desde el equipo de la futura senadora, tildaron de "falsos" los dichos del exesposo y aseguraron que son una "calumnia grave".

"La violencia a la que se alude es una situación en la que fui yo la víctima (...) la verdad se va a conocer", declararon finalmente, negándose a volver a hablar del tema por el bien de su hija.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder”

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

25/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026