Hacia Colombia y República Dominicana: Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión con 65 personas - Chilevisión

31/08/2025 15:18

Hacia Colombia y República Dominicana: Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión con 65 personas

50 de las expulsiones son de carácter administrativo y las otras 15 son de personas que cometieron delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, entre otros.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) anunciaron este domingo la expulsión del país de 65 personas a través de un vuelo charter.

El vuelo tiene destino hacia Colombia y República Dominicana, donde 50 de estas expulsiones son de carácter administrativo y las otras 15 tienen relación a expulsiones judiciales.

Expulsan a 65 personas mediante vuelo charter

A través de un comunicado, desde SERMIG explicaron que las expulsiones de tipo judicial tienen que ver con "delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, violación y vulneraciones a la normativa migratoria".

En esa misma línea agregaron: "Su realización responde al trabajo coordinado de las instituciones del Estado para dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales".

Además, la prefecto Polly Ureta, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Polint Metropolitana, comentó: "Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigentes expulsiones tanto judiciales como administrativas. Estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros.".

En 2025, tanto SERMIG como PDI han concretado 812 expulsiones. De ellas, 614 son administrativas y 198 de tipo judicial. En total, se han hecho casi 4.000 durante la administración del presidente Boric y este es el vuelo número 21 en salir del país.

Revisa la publicación de X:

