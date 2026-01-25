“Sentía que me quemaba con una bebé en brazos”: El testimonio de bombero que rescató a mellizas en incendio - Chilevisión

Eduardo Monsalvez relató el rescate que marcó su carrera y cómo el ser padre influyó en cada decisión tomada en medio de la emergencia forestal que afectó a Ñuble y Biobío.

Eduardo Monsalvez, superintendente de Coronel, relató cómo vivió el momento en el que rescató a dos mellizas de las llamas en la Región del Biobío.

Durante la transmisión especial "Unidos por Ñuble y Biobío", Eduardo recordó que junto a sus compañeros llegaron hasta el lugar afectado tras ser alertados de que bomberos de la Octava y Séptima Compañía estaban atrapados.

Sin embargo, al acercarse, se percató de la presencia de una familia completa que necesitaba ayuda: una madre, un niño de 10 años y las mellizas de tan solo dos años de edad.

"La condición de arriba era crítica y de una incertidumbre absoluta", comentó, agregando que "las bebés eran tan pequeñas que con esas condiciones y mezcla de humo no iban a aguantar las condiciones de arriba".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Atravesamos 200 metros de fuego": El testimonio de bombero que rescató a mellizas en incendio

Durante la transmisión, "Lalo" confesó que todavía está afectado producto de las "circunstancias terribles" del momento. "Me ha costado dormir y no he podido contar bien lo que se vivió ahí", indicó.

"Fue la situación más compleja que he vivido en mi vida personal y bomberil", comentó.

"Cuando atravesamos el fuego, yo pensé que íbamos a quedar ahí a mitad de camino, pero como soy papá, me puse en el lugar de la mamá (...) Lo terrible era que yo sentía que me quemaba y llevaba una bebé en brazos sin protección", agregó.

"Atravesamos 200 metros de fuego. A mitad de camino ya no me daban las piernas y cuando pensé que iba a decaer, pensé en esa mamá y en ese bebé", finalizó.