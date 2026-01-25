 Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
25/01/2026 17:03

Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a 24 kilómetros al oeste de Canela Baja. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo en el sector de Canela Baja, en la Región de Coquimbo. 

De manera preliminar, el Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:24 horas a 24 kilómetros al oeste de Canela Baja.  Asimismo, se informó que su magnitud fue de 4.5. 

Sin embargo, el reporte final indicó que se trató de un sismo de leve intensidad cuya magnitud fue de 4.7

