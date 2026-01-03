 Sismo sacude a la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor - Chilevisión
03/01/2026 21:09

Sismo sacude a la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor

La noche de este sábado se registró un importante temblor en la región de Aysén, cerca de las 21:00 horas.

La noche de este sábado se registró un importante temblor en la zona sur del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo alcanzó los 4,9 de magnitud.

El epicentro se registró a 230.6 km al oeste de la Isla Guamblin, en la Región de Aysén, a las 21:00 horas.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

