Sismo sacude a la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor - Chilevisión

La noche de este sábado se registró un importante temblor en la región de Aysén, cerca de las 21:00 horas.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo alcanzó los 4,9 de magnitud.

El epicentro se registró a 230.6 km al oeste de la Isla Guamblin, en la Región de Aysén, a las 21:00 horas.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.