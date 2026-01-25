 Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: esta es la hora de reposición - Chilevisión
25/01/2026 16:47

Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: esta es la hora de reposición

A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua está afectando a sectores de la comuna de Las Condes y Lo Barnechea.  

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago 

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 25 de enero, 21:50 horas. 
  • Área afectada: Las Condes.

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 25 de enero, 17:30 horas. 
  • Área afectada: Lo Barnechea. 

