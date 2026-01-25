 Enfermero de 37 años: Identifican a hombre asesinado a tiros por el ICE en Minnesota - Chilevisión
"Amor de mi vida...": Percy Marín reaparece en redes sociales tras separación con Camila Flores
25/01/2026 09:44

Enfermero de 37 años: Identifican a hombre asesinado a tiros por el ICE en Minnesota

Mientras que la Defensa Nacional asegura que la víctima portaba un arma, los videos compartidos en redes sociales solo muestran la golpiza y posterior baleo del ICE, por lo que los hechos se están investigando.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado se reveló la identidad de la persona que murió baleada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre se encontraba con un arma de fuego semiautomática, argumentando que intentaron desarmarlo, pero él "se resistió violentamente", lo que generó una gran manifestación contra los operativos migratorios en el estado de Minnesota.

¿Quién es la persona que murió baleada por el ICE?

La víctima fue identificada como Alex Pretti de 37 años, un ciudadano americano, enfermero de profesión que vivía en la ciudad de Minneapolis y que, al momento en que recibió los tiros, se encontraba grabando con su teléfono un operativo del ICE.

A través de su cuenta de X, la doctora Aasma Shaukat, escribió: "Uno de mis antiguos asistentes de investigación fue asesinado por ICE hoy en Minneapolis".

En esa misma línea, agregó: "Alex fue un ser humano amable, dulce y un enfermero con un brillante futuro. Que su alma descanse en paz y que esta carnicería sin sentido se detenga".

Según muestran los registros, el hombre encaró a los agentes e intentó proteger a dos personas de los empujones de los funcionarios policiales; sin embargo, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, catalogó los hechos como "terrorismo doméstico".

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades de Minesota, dado que su gobernador, Tim Walz, "no es de fiar".

La muerte de Alex Pretti generó una serie de manifestaciones que piden la salida de los agentes de ICE del estado de Minnesota, puesto que días antes se confirmó la detención de una niña de 2 años de nacionalidad ecuatoriana dentro de la misma zona.

La menor de edad fue detenida junto a su padre, Elvis Tipán Echeverría, y la defensa de la familia aseguró que los agentes policiales no permitieron que la niña fuese entregada a su madre.

Finalmente, en las últimas dos semanas se han detenido a otros cuatro menores de edad, los cuales se encuentran en centros de detención junto a sus padres.

Revisa la publicación de X:

