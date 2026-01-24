 Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis: es el segundo caso en el mes - Chilevisión
24/01/2026 16:39

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis: es el segundo caso en el mes

A través de redes sociales se difundió un registro en el que se puede ver a un grupo de agentes federales golpeando a un hombre para luego dispararle mientras se encontraba en el piso.

Durante la jornada de este sábado, medios locales estadounidenses informaron de un nuevo tiroteo en la ciudad de Minneapolis, donde agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dieron muerte a una persona. 

El suceso generó indignación en los pobladores, ya que ocurre a dos semanas de la muerte de Renee Good, quien también perdió la vida luego de recibir disparos por parte de agentes federales del ICE.

Asimismo, el caso despertó una amplia manifestación en la ciudad en contra de los operativos migratorios desplegados por agencias federales, especialmente por el uso de la fuerza letal y su impacto en comunidades locales

Investigan homicidio por parte de agentes federales en Minneapolis

Según versiones preliminares, el individuo de aproximadamente 37 años habría estado armado al momento del enfrentamiento, por lo cual los agentes utilizaron sus armas de servicio para repelerlo. No obstante, en las próximas jornadas se investigará si el uso de la fuerza fue proporcional.

Desde el gobierno de Minnesota señalaron que se encuentran recabando antecedentes para esclarecer lo ocurrido; por su parte, el propio gobernador Tim Walz utilizó la red social X para hacer un llamado al presidente Donald Trump

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana.Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”.

