¿Una enfermedad le está causando moretones a Donald Trump? Esta es la explicación oficial - Chilevisión

En una de sus últimas participaciones públicas, en el Foro de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado con unos importantes moretones en sus manos. Los registros han generado múltiples especulaciones sobre la salud del mandatario, motivo por el que él y la Casa Blanca tuvieron que salir a responder. Según la explicación oficial, esto sería provocado por apretones de manos frecuentes, aunque el propio Trump reconoce un consumo de aspirinas por sobre la dosis recomendada. No es la primera vez que se difunden fotos de esta índole, pues la propia autoridad norteamericana ya había sido vista con estas marcas en sus manos, las que se intentó tapar con maquillaje.