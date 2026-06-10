Choque entre bus y furgón deja al menos 5 heridos en la Ruta 78: Dos de ellos estarían graves

El accidente vehicular generó corte parcial en la ruta, mientras trabajan los equipos de emergencia en la zona.

Durante la mañana de este miércoles se registró un accidente vehicular entre un bus y un furgón en la ruta 78 en la comuna de Melipilla.

Los hechos ocurrieron en el sector de Puangue, en el kilómetro 84,1 en dirección a Santiago y, hasta el momento, se reportan 5 heridos. Dos de ellos estarían en estado de gravedad.





Los antecedentes del accidente vehicular

Según indicó Radio BioBio, un auxiliar del bus que colisionó, habría quedado atrapado y fue rescatado por Bomberos.

A través de su cuenta de X, TransporteInforma comunicó: “Restricción de pistas en el km 83-84 de Ruta 78 hacia Santiago (…) Pavimento resbaladizo por lluvia”.

Personal de Bomberos y Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para asistir a las víctimas y esclarecer las causas de la colisión.

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