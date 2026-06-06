Conductor se dio a la fuga tras provocar choque múltiple cerca de Metro San Joaquín

Tres vehículos se encontraban detenidos esperando la luz verde del semáforo cuando fueron impactados por la parte trasera por una camioneta.

Una colisión múltiple se registró la mañana de este sábado en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Capitán Prat, en las cercanías de la estación de Metro San Joaquín, en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, tres vehículos se encontraban detenidos esperando la luz verde del semáforo cuando fueron impactados por la parte trasera por una camioneta, provocando importantes daños en los automóviles involucrados.

Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga sin prestar ayuda a los afectados. Una mujer que viajaba en el vehículo más dañado fue trasladada de manera preventiva a un recinto asistencial con lesiones leves, mientras que las otras tres personas involucradas resultaron sin heridas de gravedad.

Carabineros informó que personal especializado realiza diligencias investigativas para identificar y detener al responsable del accidente.