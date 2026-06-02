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Sujeto intentó atropellar a carabinera en fiscalización y fue abatido en Independencia

Todo ocurrió cuando un vecino llamó a la policía para informar que un hombre se mantenía en un auto con un arma de fuego.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Durante la noche de este lunes, carabineros dio muerte a un sujeto, quien intentó atropellar a una funcionaria en la comuna de Independencia.

Todo ocurrió cuando un vecino llamó a la policía para informar que un hombre se mantenía en un auto con un arma de fuego, cuando llegó carabineros al lugar e intentó fiscalizar al sujeto, este se dio a la fuga y tras amenazar con atropellar a una carabinera, otro uniformado utilizó su arma de servicio.

Tras esto el individuo se dio nuevamente a la fuga y falleció dentro del vehículo. Se confirmó que mantenía antecedentes penales.

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