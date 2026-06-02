Sujeto intentó atropellar a carabinera en fiscalización y fue abatido en Independencia

Todo ocurrió cuando un vecino llamó a la policía para informar que un hombre se mantenía en un auto con un arma de fuego.

Durante la noche de este lunes, carabineros dio muerte a un sujeto, quien intentó atropellar a una funcionaria en la comuna de Independencia.

Todo ocurrió cuando un vecino llamó a la policía para informar que un hombre se mantenía en un auto con un arma de fuego, cuando llegó carabineros al lugar e intentó fiscalizar al sujeto, este se dio a la fuga y tras amenazar con atropellar a una carabinera, otro uniformado utilizó su arma de servicio.





Tras esto el individuo se dio nuevamente a la fuga y falleció dentro del vehículo. Se confirmó que mantenía antecedentes penales.