 Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras operativos en cuatro regiones: 12 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por tráficos de drogas y cohecho Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas Pista inesperada: Cómo una máscara se volvió pieza clave del triple crimen de La Reina VIDEO | El motivo por el cual PDI llegó este miércoles a la casa donde se aloja Trinidad Cruz-Coke Destapan video de imputado recorriendo la escena del crimen en La Reina y su llamado telefónico a Carabineros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 13:53

Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en dos comunas de la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del jueves. 

En la capital serán dos las comunas afectadas: La Granja y Puente Alto. 

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este miércoles y jueves

  • La Granja: Por cambio de válvula, entre las 15:30 y 21:30 horas del miércoles 5 de noviembre.

  • Puente Alto: Por cambio de válvula, entre las 15:00 horas del miércoles 5 hasta las 01:00 del jueves 6 de noviembre. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025