Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
Este miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en dos comunas de la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.
Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del jueves.
En la capital serán dos las comunas afectadas: La Granja y Puente Alto.