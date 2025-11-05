Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en dos comunas de la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del jueves.

En la capital serán dos las comunas afectadas: La Granja y Puente Alto.

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este miércoles y jueves

La Granja: Por cambio de válvula, entre las 15:30 y 21:30 horas del miércoles 5 de noviembre.