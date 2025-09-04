 Comunidades mapuches acusan a machi de fatal “ceremonia de sanación”: Exigen su retiro del territorio - Chilevisión
Minuto a minuto
Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno VIDEO | Madre e hijo cayeron a roqueríos y fueron rescatados con vida en Reñaca Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 10:55

Comunidades mapuches acusan a machi de fatal “ceremonia de sanación”: Exigen su retiro del territorio

Casi tres semanas después de la tragedia, comunidades mapuches del sector acusan directamente a Millaray Huichalaf como responsable de las muertes durante la ceremonia.

Publicado por CHV Noticias

A mediados de agosto ocurrió una tragedia en el río Pilmaiquén, región de Los Ríos, luego que dos personas, una de ellas menor de edad, murieran durante una "ceremonia de sanación".

Este ritual lo lideraba Millaray Huichalaf, reconocida machi, donde le indicaba a los enfermos que debían avanzar 10 metros río adentro.

Sin embargo, en aquella oportunidad, una crecida del río se llevó a la menor y a un vecino que intentó rescatarla, quién también terminó fallecido. 

Casi tres semanas después de la tragedia, comunidades mapuches del sector acusan a Huichalaf como responsable de las muertes y además la apuntan como una "afuerina". 

Comunidades cuestionan que tras llegada de Huichalaf hubo "vandalismo"

Radio Bío Bío informó que las comunidades mapuches de los sectores de Maihue, El Roble y Mantilhue señalan que desde la llegada de Millaray Huichalaf se habrían producido supuestos actos de "vandalismo", como cortes de camino y disparos. 

Víctor Catalán, presidente de la Asociación Lepunera Señor Kintuante, sostuvo al citado medio que: "Ella se instaló, se aprovechó de esta situación, nosotros no estamos acostumbrados a este vandalismo, ha cortado caminos, en la noche se escuchan balazos, hacen rituales. Que se retire de nuestro territorio, no la reconocemos en el territorio como machi".

Además, la acusan de haber, presuntamente, talado un árbol ancestral que para las comunidades locales es sagrado.

Millaray Huichilaf había sido condenada en 2014

En 2014, Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de cárcel por encubrir el atentado en el fundo Pisu Pisué en Río Bueno.

Además, en agosto de este año, fue allanada su vivienda en medio de una investigación por una usurpación violenta que afectó a la empresa Statkraft, la cual construye una central hidroeléctrica en la región. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025