Comunidades mapuches acusan a machi de fatal “ceremonia de sanación”: Exigen su retiro del territorio - Chilevisión

Casi tres semanas después de la tragedia, comunidades mapuches del sector acusan directamente a Millaray Huichalaf como responsable de las muertes durante la ceremonia.

A mediados de agosto ocurrió una tragedia en el río Pilmaiquén, región de Los Ríos, luego que dos personas, una de ellas menor de edad, murieran durante una "ceremonia de sanación".

Este ritual lo lideraba Millaray Huichalaf, reconocida machi, donde le indicaba a los enfermos que debían avanzar 10 metros río adentro.

Sin embargo, en aquella oportunidad, una crecida del río se llevó a la menor y a un vecino que intentó rescatarla, quién también terminó fallecido.

Casi tres semanas después de la tragedia, comunidades mapuches del sector acusan a Huichalaf como responsable de las muertes y además la apuntan como una "afuerina".

Comunidades cuestionan que tras llegada de Huichalaf hubo "vandalismo"

Radio Bío Bío informó que las comunidades mapuches de los sectores de Maihue, El Roble y Mantilhue señalan que desde la llegada de Millaray Huichalaf se habrían producido supuestos actos de "vandalismo", como cortes de camino y disparos.

Víctor Catalán, presidente de la Asociación Lepunera Señor Kintuante, sostuvo al citado medio que: "Ella se instaló, se aprovechó de esta situación, nosotros no estamos acostumbrados a este vandalismo, ha cortado caminos, en la noche se escuchan balazos, hacen rituales. Que se retire de nuestro territorio, no la reconocemos en el territorio como machi".

Además, la acusan de haber, presuntamente, talado un árbol ancestral que para las comunidades locales es sagrado.

Millaray Huichilaf había sido condenada en 2014

En 2014, Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de cárcel por encubrir el atentado en el fundo Pisu Pisué en Río Bueno.

Además, en agosto de este año, fue allanada su vivienda en medio de una investigación por una usurpación violenta que afectó a la empresa Statkraft, la cual construye una central hidroeléctrica en la región.