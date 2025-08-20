¿Quién es Millaray Huichalaf? La machi que dirigía la "ceremonia de sanación" y que ahora está fuera del país - Chilevisión

La mujer se encuentra fuera del país por un viaje a Suiza que tenía programado.

Este miércoles, autoridades de la región de Los Ríos encontraron el cuerpo de la menor de edad que estaba desaparecida tras haber sido arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén.

Además, sigue desaparecido un vecino de 49 años que se lanzó en ayuda de la joven. Cabe señalar que todo esto ocurrió durante una "ceremonia de sanación" dirigida por una reconocida machi.

Se trata de Millaray Huichalaf y quien se encuentra fuera del país por un viaje a Suiza que tenía programado.

De hecho, Sergio Fuentes, fiscal jefe de Río Bueno, señaló: "No ha prestado declaración, pero yo tuve contacto con ella durante el transcurso del día, ya que tuvimos conocimiento que ella tenía planificado un viaje al extranjero, cuando nos contactamos con ella prefirió hacer derecho a guardar silencio".

¿Quién es Millaray Huichalaf?

Millaray Huichalaf es una reconocida machi de Río Bueno, y quien lidera en el río Pilmaiquén "ceremonias de sanación", donde quienes se encuentran enfermos deben avanzar 10 metros río adentro.

Huichalaf había hecho noticia la semana pasada, ya que el miércoles 13 de agosto la Policía de Investigaciones allanó su domicilio por una investigación de una usurpación violenta que afectó a una empresa noruega que construye una central hidroeléctrica entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Las acciones investigadas ocurrieron el 23 de febrero del 2023, cuando cerca de 30 encapuchados ingresaron a las instalaciones de la empresa Statkraft, luego de forzar el cierre perimetral, provocando daños y robando elementos que no fueron precisados.

Todo esto en el marco del conflicto que existe entre las comunidades indígenas de la zona con la compañía extranjera, lideradas por la machi Millaray Huichalaf por la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Pilmaiquén.

Viaje estaba programado por conflicto del río Pilmaiquén

Hace algunos días, el presidente de la Comunidad Leufo Pilmaiken de Río Bueno, Esteban Vera, señaló que una delegación del territorio, incluyendo a la machi Millaray Huichalaf, viajarán a Europa para participar en una mediación internacional por el conflicto con Starcraft.

El viaje estaba programado para este miércoles y la machi lo respetó a pesar de la tragedia en la “ceremonia de sanación”.

El viaje a Europa se extendería hasta el 31 de agosto, donde el itinerario incluye una primera parada en México para recibir la asesoría de abogados chilenos y mexicanos, y luego se dirigirán a Ginebra, Suiza.