 Admisión 2026: Estas son las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso - Chilevisión
01/12/2025 12:58

Admisión 2026: Estas son las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso

Las áreas que lideran el listado son la ingeniería, minería y salud, con carreras que ofrecen sueldos que superan ampliamente el promedio nacional. En la lista también destaca el sector técnico, con una carrera que supera los 2 millones en el primer año.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Esta semana comenzó la rendición de la prueba PAES 2025 y con ellos se da inicio al nuevo proceso de admisión universitaria 2026

Un análisis del portal Mifuturo.cl entregó datos sobre cuáles son las carreras universitarias y técnicas mejor remuneradas en Chile, al primer año de egreso. 

Según los datos obtenidos, las áreas que dominan el listado son la ingeniería, minería y salud, con sueldos que superan ampliamente el promedio nacional.

Los primeros lugares lo ocupan ingeniería industrial y medicina, dos de las profesiones más demandadas y mejor valoradas por el mercado laboral, alcanzando un registro de más de $2,6 millones de pesos en el primer año. 

El sector técnico también destaca con su oferta en opciones como la carrera de técnico en instrumentación, automatización y control, que ofrece ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, superando incluso a varias carreras tradicionales.

Las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso

Según el ranking, las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso son:

  • Ingeniería industrial: $2.671.893
  • Medicina: $2.649.836
  • Técnico instrumentacion, automatizacion y control: $2.156.061
  • Ingeniería civil en minas: $1.881.345
  • Ingeniería en minas: $1.871.843
  • Química y farmacia: $1.860.743
  • Técnico en metalurgia: $1.847.072
  • Ingeniería civil industrial: $1.810.029
  • Ingeniería en automatización, instrumentación y control: $ 1.798.161
  • Ingeniería industrial: $1.781.326
